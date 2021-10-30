Министр культуры прокомментировала смерть диктора Кириллова

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала смерть советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова стала невосполнимой потерей для отечественной культуры.

Она отметила, что он был символом целой эпохи.

«К своей профессии он относился с огромной любовью, его голос не просто был узнаваемым, он стал символом целой эпохи на отечественном телевидении», — приводит ее слова ТАСС. Она выразила родным и близким Кириллова глубокие соболезнования.

Журналист, диктор, народный артист СССР, ведущий программы «Время» Игорь Кириллов умер на 90 году жизни.

Он родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году стал выпускником Высшего театрального училища им. Щепкина. Свою телевизионную деятельность начал 1957 года.

Игорь Кириллов обладатель «ТЭФИ», лауреат государственной премии СССР, Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Орден Почета, Ордена Дружбы народов и многих других наград и званий.

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