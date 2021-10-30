Названа причина смерти диктора Игоря Кириллова

Названа причина смерти диктора Игоря Кириллова
Игорь Кириллов. Фото: скриншот видео YouTube

Народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова рассказала, что легендарный советский диктор Игорь Кириллов умер от коронавируса.

По ее словам, с 10 сентября Кириллов лежал в городской клинической больнице имени С. П. Боткина, где ему ампутировали ногу. Но умер он от ковида.

«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!» — рассказала она в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, журналист, диктор, народный артист СССР, ведущий программы «Время» Игорь Кириллов умер на 90 году жизни.

Он родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году стал выпускником Высшего театрального училища им. Щепкина. Свою телевизионную деятельность начал 1957 года.

Игорь Кириллов обладатель «ТЭФИ», лауреат государственной премии СССР, Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Орден Почета, Ордена Дружбы народов и многих других наград и званий.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге на Богословском кладбище похоронили известного режиссера Александра Рогожкина. Широкую известность Рогожкин получил, благодаря циклу фильмов «Сезон национальной охоты» и «Сезон национальной рыбалки».

диктор игорь кириллов коронавирус


 

Новости партнеров
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко: около 50% детей болеют коронавирусом бессимптомно
Названа причина смерти диктора Игоря Кириллова
В России планируют перезапуск кампании по вакцинации от коронавируса
Росгвардейцы проследили за правопорядком на матче «Зенит» — «Динамо»
Путин заявил, что «Спутник Лайт» может применяться для повышения ...
Спасатели вывели четырех человек из леса во Всеволожском районе
Министр культуры прокомментировала смерть диктора Кириллова
Собчак намекнула поклонникам на пристрастие Бузовой к алкоголю