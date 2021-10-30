Названа причина смерти диктора Игоря Кириллова

Народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова рассказала, что легендарный советский диктор Игорь Кириллов умер от коронавируса.

По ее словам, с 10 сентября Кириллов лежал в городской клинической больнице имени С. П. Боткина, где ему ампутировали ногу. Но умер он от ковида.

«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!» — рассказала она в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, журналист, диктор, народный артист СССР, ведущий программы «Время» Игорь Кириллов умер на 90 году жизни.

Он родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году стал выпускником Высшего театрального училища им. Щепкина. Свою телевизионную деятельность начал 1957 года.

Игорь Кириллов обладатель «ТЭФИ», лауреат государственной премии СССР, Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Орден Почета, Ордена Дружбы народов и многих других наград и званий.

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