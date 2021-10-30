В Минздраве рассказали о влиянии жестких мер по COVID-19 на заболеваемость

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что там, где введены жёсткие ограничительные меры, в том числе QR-коды, темпы роста заболеваемости ковидом снизились.

«Мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился. Это хороший результат. Мы однозначно сегодня должны профилактировать распространение», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.