Глава МИД Аргентины на встрече с Лавровым рассказал, что привился «Спутник V»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что глава МИД Аргентины привился «Спутником V».

Она отметила, что «в Риме состоялась краткая встреча Сергея Лаврова с аргентинским коллегой».

«Первое, что сказал министр иностранных дел Аргентины, войдя в переговорную: «Спутник!». Привился», — написала представитель МИД РФ в Telegram-канале.

С начала пандемии в России выявлено 8 472 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.