Массовое ДТП с двумя каршерингами заметили на Руставели

Массовое ДТП с двумя каршерингами заметили на Руставели
ДТП с каршерингами на Руставели. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На улице Руставели произошло массовое ДТП с участием каршеринга.

Дорожный инцидент случился поздним вечером субботы, 30 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить два арендованных авто и одна машина. Транспортные средства выстроились в паровозик. Машины отделались незначительными повреждениями.

По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Мурино пожаловались на каршеринг, припаркованный поперек дороги.

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