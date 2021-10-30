Жители Мурино пожаловались на каршеринг, припаркованный поперек дороги

Жители Мурино пожаловались на каршеринг, припаркованный поперек дороги
Каршеринг мешает проезду. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Очередное ДТП с каршерингом произошло на Воронцовском бульваре. Водитель оставил арендованный автомобиль посреди проезжей части.

Необычную парковку горожане заметили в субботу, 30 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«С 17 часов на Воронцовском бульваре в городе Мурино каршеринг стоит поперек дороги в Хендэ Getz. Как так получилось, неизвестно», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машина каршеринговой службы почти полностью перегородила проезжую часть. При этом багажником легковушка уткнулась в другой автомобиль

В комментариях пользователи предположили, что водитель не поставил машину на ручник, в результате чего транспортное средство покатилось назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на Испытателей.

каршеринг новости СПб


 

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Жители Мурино пожаловались на каршеринг, припаркованный поперек дороги
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