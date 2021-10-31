Врач раскрыл способ борьбы с метеозависимостью

Метеозависимость может быть спровоцирована проблемами со здоровьем. Фото: pixabay.com

Метеозависимость может быть спровоцирована проблемами со здоровьем. Фото: pixabay.com

Зарядка и контрастный душ помогут людям, страдающим о изменения температуры. Об этом сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, метеозависимым людям необходимо тренировать сосуды. Он также посоветовал соблюдать режим сна и сбалансированно питаться, уделив особое внимание овощам и фруктам.

Медик отметил в беседе с «РИА Новости», что людям, чувствительным к погодным переменам, стоит избегать стрессов и переутомления.

Напомним, в выходные Петербуржцев ожидает рекордно теплая погода. В воскресенье над городом будет облачно, воздух прогреется до +13 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Мясников призвал россиян не оправдывать свою лень метеозависимостью.