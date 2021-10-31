Задержан мужчина, избивший и ограбивший в подъезде жителя Металлостроя

Задержан мужчина, избивший и ограбивший в подъезде жителя Металлостроя
Инцидент произошел в доме на Полевой улице. Фото: скриншот google.maps

В Колпинском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в грабеже.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 29 октября, в парадной дома №9 по Полевой улице. В отдел полиции обратился 58-летний житель Металлостроя с заявлением о том, что неизвестный, избив руками, похитил у него мобильный телефон и банковскую карту, после чего скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу, в ходе розыска правоохранители задержали 43-летнего мужчину. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино на таксиста «Сити Мобил» совершили нападению с целью грабежа.

грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание


 

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