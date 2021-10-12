В Мурино на таксиста «Сити Мобил» совершили нападению с целью грабежа

Трое пассажиров отказались платить за услугу, отобрали у водителя 32 тысячи рублей и мобильный телефон.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 октября, около 23 часов на приезжего таксиста «Сити Мобил» 1998 года рождения было совершено нападение. Двое неизвестных мужчин и девушка вызвали такси через приложение, приехав на место в качестве пассажиров, отказались платить.

Конфликт у дома 11 корп. 1 по Воронцовскому бульвару перерос в драку, мужчины нанесли водителю травмы металлической решеткой и бутылью. В это время девушка похитила из салона 32 тыс. рублей и мобильный телефон «Хонор 9 Лайт», принадлежавший таксисту. После чего нападавшие скрылись с места преступления. Ущерб оценен в 42 тыс. рублей.

По свидетельству таксиста, одному из нападавших было на вид 28 лет, он был высокого роста (180-185 см), светлые волосы. Второму на вид 25-26 лет, худощавого телосложения, у него были черные кудрявые волосы и борода. Девушка европейского типа выглядела на 25 лет, рост — 170, светлые волосы до плеч, была одета в белую куртку и синие джинсы.

В УМВД по Всеволожскому району возбуждено уголовное дело.

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