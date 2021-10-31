Пьяный мужчина свесил сына-инвалида за ноги с 10 этажа дома на Софийской

Пьяный мужчина свесил сына-инвалида за ноги с 10 этажа дома на Софийской
Мужчина держал мальчика за ноги. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Во Фрунзенском районе Петербурга пьяный мужчина решил заняться воспитанием сына-инвалида ужасающим способом. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».

Инцидент произошел пятницу около 2 часов ночи в доме на Софийской улице. В отдел полиции обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что ее 46-летний неработающий муж, находясь в нетрезвом виде, схватил за ноги 10-летнего сына, инвалида по зрению с детства, и удерживал его над подоконником 10 этажа.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, прибывшие правоохранители задержали мужчину. Его поместили в изолятор.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Большой Ижоре мужчина удерживал в квартире и бил по голове 10-летнего мальчика.

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