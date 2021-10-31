Мясников рассказал, как обнаружить рак во время еды

Мясников рассказал, как обнаружить рак во время еды
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга.

Он отметил, что следует насторожиться при появлении необычного привкуса горького, кислого или металлического во рту.

«Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга», — рассказал эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, причиной этому становится и защемленный нерв.

Мясников пояснил, что появление необычного привкуса также может быть вызвано приемом лекарств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение в ежедневный рацион тыквы является профилактикой процессов старения и онкологических заболеваний.

Александр Мясников врач рак


 

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