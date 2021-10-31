Тренера детсада в Петербурге заподозрили в домогательствах к ребенку

Тренера детсада в Петербурге заподозрили в домогательствах к ребенку
Тренера подозревают в домогательствах к ребенку. Фото: Pixabay

Сотрудника одного из детских садов Приморского района Петербурга заподозрили в домогательствах к ребенку. В полицию обратилась мать одного из воспитанников.

В субботу, 30 октября, в отдел полиции поступило заявление от 28-летней горожанки. По ее словам, тренер на занятиях по физкультуре возможно совершил развратные действия в отношении ее 5-летнего сына, сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Семья полная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. По данному факту начата проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Янино мужчина домогался 12-летней девочки. Преступный инцидент произошел еще летом, в полицию обратилась мать девочки.

домогательства задержание новости СПб


 

Новости партнеров
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тренера детсада в Петербурге заподозрили в домогательствах к ребенку
Пьяный мужчина свесил сына-инвалида за ноги с 10 этажа дома на Софийской
Мясников рассказал, как обнаружить рак во время еды
Рабочая неделя начнется в Ленобласти с дождей и +11 градусов
В Гатчинском районе пострадал подросток при падении с самодельного ...
В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях локдаун могут продлить
Задержан мужчина, избивший и ограбивший в подъезде жителя Металлостроя
В Ленобласти несовершеннолетний улетел в кювет на мопеде и попал в больницу