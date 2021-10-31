Тренера детсада в Петербурге заподозрили в домогательствах к ребенку

Сотрудника одного из детских садов Приморского района Петербурга заподозрили в домогательствах к ребенку. В полицию обратилась мать одного из воспитанников.

В субботу, 30 октября, в отдел полиции поступило заявление от 28-летней горожанки. По ее словам, тренер на занятиях по физкультуре возможно совершил развратные действия в отношении ее 5-летнего сына, сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Семья полная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. По данному факту начата проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Янино мужчина домогался 12-летней девочки. Преступный инцидент произошел еще летом, в полицию обратилась мать девочки.