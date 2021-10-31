Байден призвал ФРГ выполнять обещания Украине по «Северному потоку – 2»

Байден призвал ФРГ выполнять обещания Украине по «Северному потоку – 2»
Президент США Джо Байден. Фото: www.instagram.com/joebiden

Президент США Джой Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем обсудил гарантии того, что Россия не сможет использовать экспорт газа в «пагубных» целях. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«На встрече Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях», — говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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