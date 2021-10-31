Таксист выехал на с Автозаводской на Софийскую по газону

На Софийской улице произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина вылетела на газон, в салоне авто сработали подушки безопасности.
Дорожный инцидент случился поздним вечером субботы, 30 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали на следующие день в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, изначально автомобилист двигался по Автозаводской улице, а после решил перебраться на Софийскую, но уже не по проезжей части. по предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего вылетел на разделительный островок.
На кадрах видно, что передняя часть легковушки повреждена, внутри сработали подушки безопасности.
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