Таксист выехал на с Автозаводской на Софийскую по газону

Таксист выехал на с Автозаводской на Софийскую по газону
ДТП с такси на Софийской. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На Софийской улице произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина вылетела на газон, в салоне авто сработали подушки безопасности.

Дорожный инцидент случился поздним вечером субботы, 30 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали на следующие день в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, изначально автомобилист двигался по Автозаводской улице, а после решил перебраться на Софийскую, но уже не по проезжей части. по предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего вылетел на разделительный островок.

На кадрах видно, что передняя часть легковушки повреждена, внутри сработали подушки безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП с двумя каршерингами заметили на Руставели.

дтп новости СПб такси


 

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