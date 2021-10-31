Эксперты говорят: для путешествия иностранцы чаще выбирают Москву и Петербург

Эксперты говорят: для путешествия иностранцы чаще выбирают Москву и Петербург. Фото: Смольный

Эксперты говорят: для путешествия иностранцы чаще выбирают Москву и Петербург. Фото: Смольный

По сравнению с другими российскими городами Москва и Санкт-Петербург пользуются у иностранных граждан большей популярностью.

Иностранцы часто посещают обе столицы России. Об этом сообщает Мойка78 со ссылкой на Минстрой РФ.

В рамках проекта «Развитие туризма» было выяснено, что Москва и Санкт-Петербург завораживают иностранных гостей.По сравнению с другими городами страны они на 70% чаще привлекают туристов.

Расходы иностранцев в России, по данным Всемирной туристической организации, составляют примерно 900 долларов. Это на 200 долларов меньше, чем, например, о Франции, Австрии и Испании.

Пандемия отразилась на туризме, но несмотря на это спрос на поездки в Северную столицу продолжает оставаться на уровне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призывает во время локдауна россиянам побыть с семьей. Глава города не видит смысла в посещении Северной столицы во время нерабочих дней, потому что все равно большая часть культурных мест будет закрыта.