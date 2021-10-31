МХАТ отменил спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой из-за плохих продаж билетов

МХАТ отменил спектакль &#171;Чудесный грузин&#187; с Бузовой из-за плохих продаж билетов
Ольга Бузова первый раз сыграла в спектакле "Чудесный грузин" летом. Фото: скриншот Instagram

Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о переносе спектакля «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок. Причина — плохие продажи билетов в период карантина. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», — говорится в сообщении.

Театр не снимает спектакль из репертуара, а переносит его на неопределенный.

Напомним, ранее певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка написала, что люди, которые могут – делают, а те, у кого не получаются, критикуют.

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