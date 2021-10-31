В Петербурге зафиксирован новый рекорд суточной заболеваемости COVID

В Петербурге зафиксирован новый рекорд суточной заболеваемости COVID
За сутки в выявлено 3 597 новых случаев коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Рекорд заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге с начала текущего года.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. За прошедшие сутки выявлено 3 597 новых случаев коронавируса — это рекордное значение с первой недели января 2021 года.

Всего в России за последние 24 часа COVID-19 подхватили более 40 тыс. человек. У 8,8% из них клинические проявления болезни не были выявлены. Петербург занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки скончались более 80 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

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