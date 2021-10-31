Появились новые подробности убийства двух девочек в Туве

Двух девочек с травмами, которых нашли в Кызыле, выбросил с восьмого этажа их родственник с судимостью.

Подозреваемый рассказал, что дети не слушались его и хотели выйти из квартиры. Их мать в это время была на работе.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, мужчина находился в федеральном розыске из-за того, что скрылся от суда по делу об угоне автомобиля.

Напомним, столице республики Кызыле нашли двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, а 14-летняя – в больнице. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний мужчина.

Известно, что ранее он привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Характер травм, которые были нанесены девочкам, следствие не раскрывает. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд постановил на два месяца заключить под стражу Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде. Женщина, однако, считает виновными неких «мужчин-алкоголиков», которые снимали у нее квартиру.