Появились новые подробности убийства двух девочек в Туве

Появились новые подробности убийства двух девочек в Туве
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Двух девочек с травмами, которых нашли в Кызыле, выбросил с восьмого этажа их родственник с судимостью.

Подозреваемый рассказал, что дети не слушались его и хотели выйти из квартиры. Их мать в это время была на работе.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, мужчина находился в федеральном розыске из-за того, что скрылся от суда по делу об угоне автомобиля.

Напомним, столице республики Кызыле нашли двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, а 14-летняя – в больнице. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний мужчина.

Известно, что ранее он привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Характер травм, которые были нанесены девочкам, следствие не раскрывает. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд постановил на два месяца заключить под стражу Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде. Женщина, однако, считает виновными неких «мужчин-алкоголиков», которые снимали у нее квартиру.

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Появились новые подробности убийства двух девочек в Туве
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