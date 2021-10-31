Петербург в последний день октября окутал туман

Туман окутал Северную столицу в воскресенье, 31 октября. Очевидцы делятся завораживающими снимками в социальных сетях.

Плотная дымка опустилась на город в районе полудня, спрятав от горожан солнечные лучи, светившие раним утром. Фотографиями природного явления горожане поделились в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам горожан, особенно сильно туман накрыл Рыбацкое и Неву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день октября в Петербурге будет сухо и тепло. Температура воздуха днем составит +9…+11 градусов. Ноябрь начнется в городе с облачной с прояснениями погоды, возможны дожди.