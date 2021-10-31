Улица Шаврова «встала» из-за массового ДТП с автобусом

Улица Шаврова &#171;встала&#187; из-за массового ДТП с автобусом
ДТП на улице Шаврова. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На улице Шаврова произошло массовое ДТП с участием автобуса, в результате которого образовался плотный затор.

Дорожный инцидент случился сегодня днем, 31 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали на следующие день в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На Шаврова полный коллапс», — написал автор записи.

По предварительным данным, дорогу не смогли поделить как минимум три транспортных средства. На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел передними колесами на тротуар, перегородив одну полосу движения. Около легковушки стоит еще один автомобиль с открытой водительской дверью. Также рядом с местом аварии почти поперек полосы стоит автобус.

Движение на участке затруднено. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке проспектов Энгельса и Просвещения произошло ДТП с пешеходом.

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