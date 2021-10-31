После смертельного ДТП на проспекте Энгельса проводится проверка

После смертельной аварии в Выборгском районе Петербурга проводится проверка.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 31 октября в 11.40 у дома 19 по проспекту Энгельса мужчина 1988 года рождения, управляя мотоциклом «Ямаха» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

После чего мотоцикл врезался в металлическое ограждение. В результате аварии пешеход мужчина скончался, а водитель мотоцикла попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания школьников перебегала дорогу в неположенном месте на улице Композиторов, один мальчик попал под машину. Об этом рассказали очевидцы.