В московском метро нашли брошенного ребенка

Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения брошенного ребёнка в метро.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина с ребенком вошел на станции метро «Строгино», его личность устанавливают сотрудники полиции.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том,что на Ленинском проспекте дети «прыгали под машины на спор». Развлечение школьников прервал один из водителей.