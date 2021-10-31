В московском метро нашли брошенного ребенка

В московском метро нашли брошенного ребенка
По факту случившегося проводится проверка. Метро. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения брошенного ребёнка в метро.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина с ребенком вошел на станции метро «Строгино», его личность устанавливают сотрудники полиции.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том,что на Ленинском проспекте дети «прыгали под машины на спор». Развлечение школьников прервал один из водителей.

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