В Петербурге за сутки привились более 14 тыс. человек

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за вчерашний день прошли более 14 тысяч местных жителей.

Об этом сегодня, 31 октября, сообщил петербургский комитет по здравоохранению. На первую прививку вчера пришли 10848 жителей города.

На сегодняшний день продолжают работу 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли еще пять новых пунктов вакцинации. Два пункта появились на Васильевском острове в стоматологических поликлиниках, еще два пункта открыли в торговых центрах, пятый пункт заработал в Кронштадте.