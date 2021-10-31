Семь человек погибли, 22 ранены: как в США прошел Хеллоуин

В результате происшествий с огнестрельным оружием на вечеринках семь человек погибли. Фото: Pixabay

В результате происшествий с огнестрельным оружием на вечеринках семь человек погибли. Фото: Pixabay

Вечеринки в честь Хэллоуина в США не обошлись без жертв. В результате происшествий с огнестрельным оружием на вечеринках семь человек погибли, еще 22 получили ранения, сообщает портал Gun Violence Archive.

В частности, два праздничных мероприятия в Техасе закончились стрельбой и гибелью пострадавших. В Хьюстоне конфликт на вечеринке привел к гибели 18-летней девушки и ранению двух подростков. На другом мероприятии умер 20-летний молодой человек и еще девять пострадали.

По предварительным данным, в инцидентах со стрельбой погибли пять несовершеннолетних, более десяти получили ранения. Кроме того, несколько детей пострадали от оставленного старшими оружия.

В частности, в штате Канзас трехлетний ребенок получил доступ к месту, где хранится оружие, и выстрелил в себя. В Филадельфии подростка подстрелили из проезжающего мимо автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большинство жителей Северной столицы празднуют праздник, пришедший к нам недавно из других стран – Хэллоуин. В среднем, петербуржец готов раскошелиться на тематическую вечеринку, костюм, тыквы и иную атрибутику 3-5 тыс. рублей.