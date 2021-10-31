Врач рассказал, как часто надо менять подушки из-за клещей

Врач рассказал, как часто надо менять подушки из-за клещей
Степень новизны подушки намного важнее степени ее мягкости. Фото: pixabay

Подушку необходимо менять примерно раз в два года. Об этом рассказал ортопед Константин Терновой.

По его словам, через два года использования половину веса подушки составляют кожные клещи. «Они живут у нас на коже, и это вполне нормально», заявил врач.

Терновой подчеркнул в беседе с «Вечерней Москвой», что новизна подушки гораздо важнее ее мягкости. При этом ее текстура и материал никак не влияют на здоровье человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правильно подобранный матрас защитит человека от синдрома хронической усталости и депрессии.

врач клещи подушки


 

Новости партнеров
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инфекционист сообщил о сокращении периода от заражения до тяжелого течения ...
Простые костюмы для мужчин и женщин на Хэллоуин 2021
Врач рассказал, как часто надо менять подушки из-за клещей
На Кубани мужчина принес к зданию администрации труп
Автор книги «Чарли и шоколадная фабрика» возглавил рейтинг самых ...
«Зенит-2» проиграл «Ленинградцу» со счетом 1:7
Первый исполнитель песни «Радовать» Геннадий Бойко скончался в ...
Американский адмирал назвал Путина умным тактиком с большим аппетитом к риску