Врач рассказал, как часто надо менять подушки из-за клещей

Подушку необходимо менять примерно раз в два года. Об этом рассказал ортопед Константин Терновой.

По его словам, через два года использования половину веса подушки составляют кожные клещи. «Они живут у нас на коже, и это вполне нормально», заявил врач.

Терновой подчеркнул в беседе с «Вечерней Москвой», что новизна подушки гораздо важнее ее мягкости. При этом ее текстура и материал никак не влияют на здоровье человека.

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