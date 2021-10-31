Ортопед рассказал, чем полезна ходьба по лестнице

Ортопед рассказал, чем полезна ходьба по лестнице
При поднятии по лестнице человек не должен наклоняться вперед и, главное, не бежать. Фото: Pixabay

Ортопедический хирург из Японии Ютака Хираидзуми рассказал, что ходьба по лестнице эффективна для профилактики гиподинамии, если человек делает это правильным способом.

По словам ортопеда, чтобы получить пользу от подъема по лестнице, нужно сохранять сбалансированную осанку и контролировать центр тяжести. Человек не должен наклоняться вперед и, главное, не бежать. Об этом пишет «ИноСМИ».

Подъем бегом по лестнице из-за наклона тела приводит к одышке и боли в ногах. При таком способе увеличивается увеличивается нагрузка на мышцы вокруг тазобедренных и коленных суставов, которые поддерживают верхнюю часть туловища, из-за чего человек быстрее устает и начинает ощущать боль в мышцах.

«Если вы будете пользоваться лестницей правильно, то естественным образом укрепите антигравитационные мышцы и корпус», — заявил специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, как часто надо менять подушки из-за клещей.

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Ортопед рассказал, чем полезна ходьба по лестнице
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