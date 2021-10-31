В Чехии один человек погиб в результате ЧП на канатной дороге

В Чехии один человек погиб в результате ЧП на канатной дороге
При падении кабины погиб машинист. Фото: Pixabay

В Чехии машинист скончался от полученных травм при падении кабинки на канатной дороге, ведущей на гору Йештед в Либерице.

Как сообщает местное издание СТК, кабина упала с высоты 30 метров. Внутри находился только машинист. Он получил смертельные травмы. Пассажиров и машиниста другой кабины, которой также грозило падение, удалось спасти.

В организации, в ведении которой находится канатная дорога, заявили, что полиция и железнодорожная инспекция проведут расследование. Причина падения кабины пока неизвестны.

Канатная дорога на гору Йештед была построены в 1933 году. Электрооборудование дороги прошло реконструкцию два года назад. В начале этой осени работу канатной дороги приостанавливали по техническим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при столкновении поездов около английского Солсбери пострадали 13 человек.

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