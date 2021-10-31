При столкновении поездов около английского Солсбери пострадали 13 человек

В результате инцидента пострадали не менее 13 человек. Фото: pixabay

В результате инцидента пострадали не менее 13 человек. Фото: pixabay

В воскресенье в графстве Уилтшир на юге Англии произошло столкновение двух поездов. Пострадали не менее 13 человек.

Об аварии местная полиция сообщила в Twitter. В сообщении говорится, что сейчас правоохранители работают на месте железнодорожного происшествия с участием двух поездов, которое случилось между городами Андовер и Солсбери.

По данным пожарной службы графств Дорсет и Уилтшир, также на месте ЧП вместе с сотрудниками полиции работают около 50 пожарных и бригады скорой помощи.

Как сообщает «Би-би-си», в результате инцидента пострадали не менее 13 человек. Их травмы не расцениваются как серьезные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о состоянии российских туристов, пострадавших в ДТП в Анталье. По состоянию на 18.00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей.