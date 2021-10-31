Стало известно о состоянии российских туристов, пострадавших в ДТП в Анталье

В Анталье выписали пятерых россиян, пострадавших в ДТП с автобусом.

При этом четыре человека остаются под наблюдением врачей, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

«По состоянию на 18.00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей», — отметил представитель российского генконсульства.

Напомним, в турецкой Анталье произошло ДТП с участием автобуса. В результате происшествия пострадали девять российских туристов. Авария произошла утром 31 октября в черте населенного пункта Серик, автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания школьников перебегала дорогу в неположенном месте на улице Композиторов, один мальчик попал под машину. Об этом рассказали очевидцы.