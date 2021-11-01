В понедельник из Пулково с опозданием вылетят два самолета

В Пулково задержаны два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково задержаны два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В понедельник, 1 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нижнего Новгорода и Навои. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Нижнего Новгорода. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 04:50, однако вылет сдвинули на 14:20.

Далее с опозданием вылетит рейс до Навои. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 09:15, при этом самолет полетит лишь в 10:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что произошло дорожно-транспортное происшествие перед съездом в Пулково. Участниками столкновения стали сразу четыре автомобиля.