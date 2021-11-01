В понедельник из Пулково с опозданием вылетят два самолета

В понедельник из Пулково с опозданием вылетят два самолета
В Пулково задержаны два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В понедельник, 1 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нижнего Новгорода и Навои. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Нижнего Новгорода. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 04:50, однако вылет сдвинули на 14:20.

Далее с опозданием вылетит рейс до Навои. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 09:15, при этом самолет полетит лишь в 10:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что произошло дорожно-транспортное происшествие перед съездом в Пулково. Участниками столкновения стали сразу четыре автомобиля.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть "Ельцин Центр"
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинцбург: даже у трижды привитых «Спутником V» нет никаких ...
В понедельник из Пулково с опозданием вылетят два самолета
В начале «нерабочей недели» пробки в городе составили 4-5 баллов
Врач-терапевт назвала ошибки, которые допускаются при лечении COVID-19
В понедельник петербуржцы ждут тепло, но сидят дома
Университет Хопкинса: заразившихся коронавирусом в России 8 377 984
Эксперты сообщили, когда «КовиВак» станет доступным для людей ...
Ночью в Невском районе Петербурга обгорела квартира