В Ленобласти коронавирусом заразились еще 385 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 385 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 78 759 случаев ковида. При этом выздоровели 59 989 пациентов, в том числе 289 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 572.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 3 250 случаев. Лидером стала Москва — 7 103 случаев. На третьем месте Московская область — 2 866.

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