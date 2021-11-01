В России коронавирусом заболели еще 40,4 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 40 402 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 млн 554 тыс. 192 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 155 случаях, за все время пандемии скончались 239 693 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 23 187 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число смертей от COVID-19 в России за неделю достигло более 300.