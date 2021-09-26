Число смертей от COVID-19 в России за неделю достигло более 300

За прошедшую неделю (с 20 по 26 сентября) в Петербурге скончались 340 пациентов с коронавирусом.

За все время пандемии жертвами коронавируса в городе стали 625 человек, сообщается на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

За последние сутки коронавирус зафиксировали у 2 055 человек, справиться с болезнью смогли 370 горожан. С начала пандемии в Петербурге ковидом заразились 613 650 человек. При этом 575 894 пациентов вылечились.

С начала пандемии в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 человека.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.