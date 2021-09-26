Число смертей от COVID-19 в России за неделю достигло более 300

Число смертей от COVID-19 в России за неделю достигло более 300
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

За прошедшую неделю (с 20 по 26 сентября) в Петербурге скончались 340 пациентов с коронавирусом.

За все время пандемии жертвами коронавируса в городе стали 625 человек, сообщается на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

За последние сутки коронавирус зафиксировали у 2 055 человек, справиться с болезнью смогли 370 горожан. С начала пандемии в Петербурге ковидом заразились 613 650 человек. При этом 575 894 пациентов вылечились.

С начала пандемии в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 человека.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.

коронавирус пандемия смертность


 

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