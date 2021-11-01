В Кировском районе тяжело избили мужчину

В Кировском районе тяжело избили мужчину
В Кировском районе тяжело избили мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

Утром 31 октября в районе 11 часов в экстренную службу поступил звонок о том, что во 2 парадной дома 8 по улице Маршала Говорова лежит избитый мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPB, о заявленном мужчине снова стало известно только около 18 часов из больницы, куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте происшествия после звонка неизвестно в экстренные службы никого обнаружить не удалось, в полицию или скорую никто не обращался.

Позже, из городской больницы №26 поступило сообщение, что в 12:17 из 2 парадной дома 8 по улице Маршала Говорова был привезен мужчина 1981 года с тяжелыми повреждениями. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, острые двусторонние субдуральные гематомы височной области, закрытый перелом костей носа, закрытая травма груди, правосторонний пневматорекс, ушиб почек, краевой перелом ладьевидной кости.

Несмотря на отсутствие на месте происшествия камеры наблюдения сотрудники правоохранительных органов «по горячим следам» задержали двух подозреваемых в совершении избиения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Мурино Всеволожского района Ленобласти жестоко избили и ограбили таксиста четверо мигрантов.

избиение кировский район ленобласть новости СПб происшествие улица маршала говорова


 

Новости партнеров
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кировском районе тяжело избили мужчину
Объявление на сайте «Яндекс – Недвижимости»: петербурженку обманули на 1,5 ...
В Петербурге у магазина «Дикси» обнаружили труп
Для вакцинированных предложили ввести 50% скидку на проезд в общественном ...
1 ноября в Петербурге будет облачно, температура поднимется до +10
Для российских водителей хотят ввести новый штраф за опасное вождение
В строящемся петербургском храме прошла панихида по жертвам авиакатастрофы ...
По подсчетам экспертов, цены российской пшеницы на экспорт составили 325 ...