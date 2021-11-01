В Кировском районе тяжело избили мужчину

Утром 31 октября в районе 11 часов в экстренную службу поступил звонок о том, что во 2 парадной дома 8 по улице Маршала Говорова лежит избитый мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPB, о заявленном мужчине снова стало известно только около 18 часов из больницы, куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте происшествия после звонка неизвестно в экстренные службы никого обнаружить не удалось, в полицию или скорую никто не обращался.

Позже, из городской больницы №26 поступило сообщение, что в 12:17 из 2 парадной дома 8 по улице Маршала Говорова был привезен мужчина 1981 года с тяжелыми повреждениями. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, острые двусторонние субдуральные гематомы височной области, закрытый перелом костей носа, закрытая травма груди, правосторонний пневматорекс, ушиб почек, краевой перелом ладьевидной кости.

Несмотря на отсутствие на месте происшествия камеры наблюдения сотрудники правоохранительных органов «по горячим следам» задержали двух подозреваемых в совершении избиения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Мурино Всеволожского района Ленобласти жестоко избили и ограбили таксиста четверо мигрантов.