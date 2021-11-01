​В Петербурге отреставрируют доходный дом Поливанова

В Петербурге займутся ремонтом доходного дома Поливанова, расположенного по Пушкинской улице, 4.
Центр государственной экспертизы Петербурга рассмотрел проект сохранения выявленного объекта культурного наследия «Дом Д.А. Поливанова». В итоге было выдано положительное заключение.
Известно, что архитектором здания был инженер Владимир Славянский. Здание появилось в 1877 году. Его построили для тайного советника, генерала Дмитрия Поливанова. В течение всей своей истории дом являлся жилым. При этом, и сегодня, это многоквартирный дом Центрального района города на Неве.
Напомним, что буквально месяц назад Дом Поливанова признали объектом культурного наследия регионального значения.
Работы, которые будут вестись в доме, направлены на сохранение памятника. В том числе, будут отреставрированы фасады дома.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что реставрация домов-памятников обойдется Петербургу в 4,5 млрд рублей.