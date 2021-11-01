Петербург занял 8 место в топе самых дорогих городов России

Петербург занял 8 место в топе самых дорогих городов России
Петербург занял 8 место в топе самых дорогих городов России. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В рейтинге самых дорогих мегаполисов страны по мнению жителей Санкт-Петербург занял 8 строчку. На первом находится Москва, на последнем — Челябинск. В опросе приняли участие 16 городов-миллионников.

Исследователи SuperJob провели анализ, в ходе которого узнали , какие города по мнению россиян являются самыми дорогими для жизни. По мнению большинства москвичей (64%) столица России является дорогим городом. На втором месте по процентному подсчету жителей регионов — Уфа (60%), третьем — Казань (58%). Санкт-Петербург по стоимости жизни в нем оценили 49% горожан.

Меньше всего средств, по мнению опрошенных, они тратят находясь в Нижнем Новгороде (43%), Новосибирске (41%), Воронеже, Перми (38%) и Челябинске (28%).

Самым дорогим в городах чаще всего считается жилье. Так считают жители Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары и Перми. Жилищно-коммунальные услуги вышли на первый план в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Челябинске.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены на жилье в Петербурге придут в норму не раньше чем через пол года. Баланс предложений на рынке недвижимости в столицах крупных городов придет к равновесию в июле 2022 года.

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