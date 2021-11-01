Песков: «Спутник Лайт» подходит для вакцинации и ревакцинации

Песков: «Спутник Лайт» подходит для вакцинации и ревакцинации
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Представитель Кремля опроверг ранее опубликованные данные в СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые СМИ вырвали из контекста слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании «Спутник Лайт». Чтобы предотвратить распространения фейков, представитель Кремля пояснил, для чего подходит препарат. Об этом сегодня, 1 ноября, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что «Спутник Лайт» — безопасная вакцина, доказавшая свою эффективность. Препарат ничем не хуже «Спутник V» и может применяться как для вакцинации, так и для ревакцинации.

Пресс-секретарь Путина добавил, что у обоих отечественных препаратов отличаются показатели эффективности в разных возрастных категориях, но они достаточно высокие, чтобы уберечь человека от тяжелого течения болезни и серьезных последствий.

Напоминаем, что Мурашко рассказывал о том, что подавляющее большинство среди тяжелобольных коронавирусом – это непривитые граждане.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России коронавирусом заболели еще 40,4 тыс. человек.

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