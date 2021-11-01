В Петербурге стреляли, чтобы задержать пьяного водителя

Злоумышленник пытался скрыться от преследовавших его полицейских, но в итоге был задержан.

В Адмиралтейском районе ночью 31 октября со стрельбой ловили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Римского-Корсакова – именно там полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину за рулем легковушку. Когда его попросили остановиться, водитель попытался скрыться с места инцидента. В ходе погони пьяный гонщик нарушал ПДД и совершал опасные маневры. Полицейские пришлось применить табельное оружие – одна из пуль угодила прямо в колеса автомобиля. После этого водитель не смог справиться с управлением и врезался в припаркованную иномарку. Злоумышленника удалось задержать – он явно был вышившим. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Задержанного доставили в отдел полиции, где выясняются обстоятельства погони. В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении по ст. ст.12.8 ч.1, 19.3 КоАП РФ.

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