Во Всеволожском районе неизвестный насмерть сбил пенсионерку

Во Всеволожском районе неизвестный насмерть сбил пенсионерку
Во Всеволожском районе неизвестный насмерть сбил пенсионерку . Фото: "Яндекс. Карты"

У первого дома по улице Рабочей в поселке Пески неустановленный водитель совершил наезд на 72-летнюю женщину. В результате от полученных травм женщина скончалась на месте.

Как стало известно Gazeta.SPB, вечером 31 октября около 9 часов неизвестный на неустановленном транспортном средстве сбил насмерть 72-летнюю женщину. Пенсионерка двигалась в попутном направлении, после чего на нее был совершен наезд. женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по данному факту проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего. Приняты меры к розыску и установлению водителя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 1 ноября, произошел еще один наезд, в результате которого скончался человек. В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался человек.

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