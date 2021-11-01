На проспекте Энгельса мотоциклист насмерть сбил 53-летнего мужчину

На проспекте Энгельса ДТП со смертельным исходом. Фото: "Яндекс панорамы"

На проспекте Энгельса ДТП со смертельным исходом. Фото: "Яндекс панорамы"

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался человек.

Как стало известно Gazeta.SPb, 31 октября, утром, 33-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха», на пешеходном переходе, сбил петербуржца. Все произошло на проспекте Энгельса, у дома №19.

Житель Северной столицы переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства под запрещающий сигнал светофора.

Водитель мотоцикла сначала сбил горожанина, а затем влетел в металлическое ограждение.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, а мотоциклист с закрытым переломом левого предплечья и правой стопы, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Стоит отметить, что водитель транспорта уже 10 раз привлекался к административной ответственности привлекался за нарушения ПДД. Началсь проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобиль сбил электросамокатчика на зебре на Товарищеском проспекте.