Из жизни ушел драматург Юрий Клепиков

Режиссеру недавно исполнилось 86 лет.

Сегодня, 1 ноября, стало известно о смерти известного сценариста, драматурга, режиссера и актера Юрия Клепикова. Он скончался в возрасте 86 лет после болезни. Новость уже подтвердили в Ленфильме, а также знакомые артиста.

Режиссер Алексей Герман, чьи родители близко дружили с драматургом, посвятил Клепикову трогательный пост на Facebook. Он отметил, что знал режиссера еще будучи маленьким и навсегда запомнит его как необычайно талантливого человека, который всегда ходил в пиджаке.

«Помню его интеллигентность, помню любовь к нему родителей. Помню. Это большая трагедия. Таких больше на делают»,

— пишет Герман.

Подробности ухода Клепикова из жизни не разглашаются. В Ленфильме отметили, что чуть позже появится информация о прощании с драматургом. Напоминаем, что режиссер родился 24 августа 1935 года в Челябинске. Он учился в МГУ на сценарном отделении, а после окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии «Ленфильм». По сценариям Клепикова сняли несколько культовых фильмов – его имя можно встретить в титрах лент Динары Асановой, Семена Арановича и других выдающихся режиссеров, определявших лицо ленинградской школы кино.

Клепиков является Заслуженным деятелем искусств РСФСР (1984), а также обладателем ряда серьезных премий.

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