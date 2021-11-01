В Петербурге ищут автоволонтеров, готовых помогать врачам

В Петербурге ищут автоволонтеров, готовых помогать врачам
Врачам приходится чаще выезжать на дом. Фото: unsplash

Один медик за день посещает до 30 пациентов.

В Санкт-Петербурге проект «Подвези врача» ищет автоволонтеров, которые готовы подвозить врачей на вызовы к пациентам на дом. В помощи нуждаются медработники многих поликлиник города. Об этом сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что врачи стали чаще выезжать на дом к больным, так как увеличилось количество желающих сдать ПРЦ-тест и сделать прививку. Один медик за день может посетить до 30 пациентов. Чтобы ко всем успеть, необходим автомобиль.

Известно, что в рамках проекта автоволонтеры уже помогли врачам посетить 7,3 тысячи пациентов. Власти отмечают, что готовы предоставлять неравнодушным горожанам средства индивидуальной защиты, а также средства для обработки поверхностей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что волонтеры вновь будут помогать пожилым в Петербурге из-за COVID-19. Для пожилых будут покупать и доставлять продукты первой необходимости и лекарства.

автомобиль волонтер подвези врача


 

Новости партнеров
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ищут автоволонтеров, готовых помогать врачам
Петербург украсят в едином стиле к Новому году
Выпил и превышал скорость: в Петербурге выявят виновного в трагедии в ...
В Петербурге задержали водителя маршрутки, который мог изнасиловать ...
Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле
Легковушка утонула в пруду у трассы «Кола»: водитель погиб
В Ленобласти все-таки не будут пускать в музеи привитых иностранными вакцинами
Жители центра Петербурга могут оформить парковочное разрешение