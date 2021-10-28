Волонтеры вновь будут помогать пожилым в Петербурге из-за COVID-19

Волонтеры будут помогать петербуржцам старше 60 лет, которые находятся на самоизоляции. Фото: Смольный

Волонтеры будут помогать петербуржцам старше 60 лет, которые находятся на самоизоляции. Фото: Смольный

В Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновляет работу штаб добровольцев, помогающий пожилым людям.

Как сообщили в городском правительстве, деятельность волонтеров возобновляется в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Штаб добровольцев, созданный в прошлом году, также возвращается к работе.

Волонтеры будут помогать петербуржцам старше 60 лет, которые не вакцинировались, не переболели ковидом и находятся на самоизоляции. Для пожилых будут покупать и доставлять продукты первой необходимости и лекарства.

Чтобы исключить мошенническую деятельность, всех волонтеров обяжут заново пройти процедуру регистрации, после чего им выдадут новый бейдж с голограммой.

С весны волонтеры выполнили более 30 тысяч заявок жителей. А при участии партнерских организаций бесплатную гуманитарную помощь получили 215 тысяч человек.

Оставить заявку на оказание помощи можно по номеру горячей линии 8-800-200-34-11. Петербуржцам, которые хотят присоединиться к команде волонтеров, нужно зарегистрироваться на сайте мывместе.рф. В волонтеры возьмут граждан от 18 до 50 лет без хронических заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число госпитализаций петербуржцев с COVID вновь превысило отметку в 500.