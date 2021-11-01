В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе из-за задымления эвакуировали пациентов

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе из-за задымления эвакуировали пациентов
Медучреждение продолжает работать в штатном режиме. Фото: "Яндекс.Карты"

На третьем этаже загорелась мебель – пожар несерьезный, так что никто не пострадал.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сегодня, 1 ноября, проводилась эвакуация пациентов. Известно, что причиной стало возгорание на третьем этаже. Об этом сообщает 78.ru.

В учреждении рассказали, что в отделении телемедицины проводился демонтаж оконных проемов. Во время работ искра попала на мебель, в связи с чем произошло легкое задымление. Чтобы никто не пострадал, пациентов эвакуировали из приемного покоя в соседний корпус. Все остались целы и невредимы, учреждение продолжает свою работу.

Отмечается, что в корпусе установили нагнетатель для удаления дыма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Фермерском шоссе лопнула труба с кипятком. В результате аварии с трубой в асфальте появилась дыра диаметром около трех метров. В образовавшуюся дырку провалились две припаркованные машины Honda Civic и Volkswagen Tiguan.

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