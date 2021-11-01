Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $300 млрд

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в понедельник превысило $300 миллиардов, став первым человеком в истории с такой суммой.

Как сообщает Forbes, Маск установил новый рекорд благодаря подъему акций своей компании Tesla, ценные бумаги которой растут после сделки с компанией по аренде автомобилей Hertz, заказавшей у Маска 100 тысяч машин.

Только за понедельник состояние американского предпринимателя увеличилось на $17,1 миллиарда, или на 5,8%. На вечер 1 ноября оно оценивается на $309,7 миллиарда

Также в первую тройку самых богатых людей в мире входят Amazon Джефф Безос с $193,1 миллиарда и семья владельца компании LVMH Бернара Арно с $190,8 миллиарда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автор книги «Чарли и шоколадная фабрика» возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей.