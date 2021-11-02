Заявление на оголившуюся девушку у Исаакиевского написал «гееборец»

Заявление на оголившуюся девушку у Исаакиевского написал &#171;гееборец&#187;
Женщина, обвиняемая в оскорблении чувств верующих, предстала перед судом. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Заявление на жительницу Петербурга Ирину Волкову, устроившую откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора, написал борец с пропагандой ЛГБТ в России Тимур Булатов.

Уголовное дело в отношении горожанки по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») было возбуждено в конце прошлой недели.

На своей странице в соцсети «ВКонтактпе» он заявил, что готов быть свидетелем по данному делу. И добавил, что имеет два свидетельских показания.

Напомним, женщина устроила эротическую фотосессию и разместила контент на страницах своих соцсетей. Это глубоко возмутило горожан, и автор закрыла аккаунты после случившегося. Некоторые из пользователей сети усмотрели в действиях оскорбление чувств верующих и требовали наказать петербурженку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участница откровенной фотосессии у собора извинилась в зале суда и была отпущена.

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Заявление на оголившуюся девушку у Исаакиевского написал «гееборец»
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