Участница откровенной фотосессии у собора извинилась в зале суда и была отпущена

Женщина, обвиняемая в оскорблении чувств верующих, предстала перед судом. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Женщина, обвиняемая в оскорблении чувств верующих, предстала перед судом. Фото: Объединенная пресс-служба судов

В Петербурге прошло рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ирины Волконской, опубликовавшей фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.

Слушание состоялось в воскресенье, 31 октября, в Октябрьском районном суде. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, следователи настаивали на том, чтобы запретить обвиняемой в оскорблении чувств верующих определенные действия.

«В процессе были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами», — говорится в сообщении.

Днем ранее Волковой было предъявлено обвинение. Вину она признала, раскаялась. Против меры не возражала. Пояснила, что зарабатывает «шугарингом и бровями», воспитывает несовершеннолетнего ребенка, в Петербург приехала после майдана.

Следователь ходатайство поддержал. В результате суд встал на сторону прокурора, заявляющего об отсутствии основания наказания. Женщину отпустили из сала суда.

Напомним, женщина устроила эротическую фотосессию и разместила контент на страницах своих соцсетей. Это глубоко возмутило горожан, и автор закрыла аккаунты после случившегося. Некоторые из пользователей сети усмотрели в действиях оскорбление чувств верующих и требуют наказать петербурженку.

Позже Следственный комитет возбудил дело после откровенных фото у Исаакиевского собора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собчак высказалась по делу об обнаженном фото на фоне собора.