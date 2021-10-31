Собчак высказалась по делу об обнаженном фото на фоне собора

Собчак высказалась по делу об обнаженном фото на фоне собора
Собак прокомментировала скандальное фото. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала скандал с участием жительницы Северной столицы, опубликовавшей фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.

Своим мнением она поделилась в Telegram-канале. Собчак назвала «опасным Средневековьем» ситуацию вокруг уголовного дело об оскорблении чувств верующих, фигуранткой которого стала петербурженка.

«Какое-то уже опасное Средневековье — когда сажали на двушечку Pussy Riot, в обществе была острая дискуссия, «нужно ли сажать за танцы на амвоне. … Теперь это «нужно ли сажать за фото в трусах около Исаакия».», — заявила Собчак

Собчак также заключила, что Исаакиевский собор не является собственностью Русской Православной Церкви, а представляет собой «музей-памятник».

Напомним, женщина устроила эротическую фотосессию и разместила контент на страницах своих соцсетей. Это глубоко возмутило горожан, и автор закрыла аккаунты после случившегося. Некоторые из пользователей сети усмотрели в действиях оскорбление чувств верующих и требуют наказать петербурженку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет возбудил дело после откровенных фото у Исаакиевского собора.

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