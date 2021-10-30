Следственный комитет возбудил дело после откровенных фото у Исаакиевского собора

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело после откровенной фотосессии на фоне одного из символов города.
Об этом стало известно в субботу, 30 октября. К совершению указанного преступления причастна 30-летняя женщина. По данным следствия, подозреваемая сделала на фоне Исаакиевского собора снимки с обнаженными частями тела, после чего опубликовала их в соцсетях.
Дело возбудили по статье о совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующихРасследование уголовного дела продолжается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка была задержана за непристойное фото у Исаакиевского собора.