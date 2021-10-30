Следственный комитет возбудил дело после откровенных фото у Исаакиевского собора

Следственный комитет возбудил дело после откровенных фото у Исаакиевского собора
Фотосессия состоялась на фоне Исаакиевского собора. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело после откровенной фотосессии на фоне одного из символов города.

Об этом стало известно в субботу, 30 октября. К совершению указанного преступления причастна 30-летняя женщина. По данным следствия, подозреваемая сделала на фоне Исаакиевского собора снимки с обнаженными частями тела, после чего опубликовала их в соцсетях.

Дело возбудили по статье о совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующихРасследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка была задержана за непристойное фото у Исаакиевского собора.

новости СПб следственный комитет эрмитаж


 

Новости партнеров
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следственный комитет возбудил дело после откровенных фото у Исаакиевского собора
В центре «Велес» спасают лису с переломами и сильной кровопотерей
В России придумали способ борьбы с фейковыми куаркодами
В Петербурге во время нерабочей недели разрешили работу газетных киосков
Врач: в легких могут появиться «отверстия» из-за COVID
«Захлебывался от крови»: сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю музея
Стало известно, почему привитые могут заразиться коронавирусом
Двухкомнатная квартира полыхала в доме на Индустриальном проспекте