В России новые правила медосвидетельствования водителей могут заработать в 2022 году

Новые правила могут вступить в силу уже весной. Фото: pixabay.com

Новые правила могут вступить в силу уже весной. Фото: pixabay.com

Ожидается, что правила вступят в силу уже 1 марта.

В Минздраве заявили, что новые правила медицинского освидетельствования водителей могут заработать с 1 марта 2022 года. Соответствующий документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

До этого стало известно, что ведомство продлило действующие правила медосвидетельствования до 1 января 2022 года. Позже в документ внесли изменения, исправив дату. Известно, что Минздрав думает над тем, как сделать дорожное движение безопаснее, в том числе в части «раннего выявления употребления психоактивных веществ».

В документе отмечается, что за последние годы выросла доля водителей, у которых выявляют наркотическое опьянение, — с 12,2% в 2013 году до 25,9% в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России хотят изменить порядок медосвидетельствования водителей.