В России новые правила медосвидетельствования водителей могут заработать в 2022 году

В России новые правила медосвидетельствования водителей могут заработать в 2022 году
Новые правила могут вступить в силу уже весной. Фото: pixabay.com

Ожидается, что правила вступят в силу уже 1 марта.

В Минздраве заявили, что новые правила медицинского освидетельствования водителей могут заработать с 1 марта 2022 года. Соответствующий документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

До этого стало известно, что ведомство продлило действующие правила медосвидетельствования до 1 января 2022 года. Позже в документ внесли изменения, исправив дату. Известно, что Минздрав думает над тем, как сделать дорожное движение безопаснее, в том числе в части «раннего выявления употребления психоактивных веществ».

В документе отмечается, что за последние годы выросла доля водителей, у которых выявляют наркотическое опьянение, — с 12,2% в 2013 году до 25,9% в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России хотят изменить порядок медосвидетельствования водителей.

водители медосвидетельствование минздрав


 

Новости партнеров
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России новые правила медосвидетельствования водителей могут заработать в ...
В Смольном раскрыли, сколько петербуржцев привились «Спутником ...
Каждый пятый россиянин согласился со словами Моргенштерна о Дне Победы
В Петербурге выдадут QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом
Петербуржцы скупили билеты на рейсы в Эстонию, Финляндию и Беларусь
В Гидрометцентре назвали московский туман радиационным
Песков призвал не верить в слухи о продлении нерабочих дней
В Петербурге на трех проблемных участках реконструируют ливневую канализацию